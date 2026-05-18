Россиянам назвали способы вернуть налог на фитнес

Эксперт по фитнесу Халимов: Вернуть налог за спортзал можно не всегда

Вернуть налог за занятия спортом можно, но только если фитнес-клуб входит в перечень Минспорта на год оплаты, объяснил эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Специалист пояснил, что, если организация появится в реестре на 2027 год, клиенты вернут часть налога только с платежей за 2027 год и позже. Расходы 2026 года под вычет не подпадут, даже когда клуб окажется в списке. Это самое частое заблуждение, заявил он.

«Лимит социального вычета составляет 150 тысяч рублей в год, но это общая корзина для фитнеса, лечения, обучения и пенсионных взносов. С 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ, поэтому сумма к возврату зависит от ставки. При 13 процентах это 19 500 рублей, при 22 процентах — 33 тысячи. Самозанятые, ИП на упрощенке и неработающие пенсионеры не смогут вернуть ничего, так как не платят НДФЛ», — объяснил Халимов.

Кроме того, с 2026 года список родственников, за которых разрешен вычет, расширили. Эксперт по фитнесу отметил, что деньги вернут за занятия детей до 18 лет, студентов очной формы до 24 лет, подопечных и родителей-пенсионеров. Супругов в перечне нет. Если жена ходит в зал, а платит муж со своей карты, справка все равно оформляется на жену. Факт оплаты со счета мужа права жены на вычет не лишает, но если у самой жены нет облагаемого дохода, получить возврат не получится никому, уточнил он.

Документов же, по словам Халимова, теперь необходимо минимум. Достаточно справки об оплате по форме КНД 1151160 и декларации 3-НДФЛ. Чеки и договор больше не требуют. Клуб обязан выдать такую справку, отказывать он не вправе, обратил внимание специалист.

«Подать декларацию можно за три предшествующих года. В 2026 году учитывают траты за 2023, 2024 и 2025 годы. Остаток лимита не переносится, крупные расходы лучше распределять по разным годам», — заявил эксперт по фитнесу.

Отказы, уточнил он, случаются по четырем причинам: организации нет в перечне Минспорта, у плательщика отсутствует облагаемый доход, услуги оплачены работодателем или маткапиталом, превышен общий лимит вычетов. Массаж, сауна, спортивное питание и аренда инвентаря под вычет не попадают, заключил Халимов.

