19:47, 18 мая 2026

Театральный критик назвала главный минус «Гамлета» с Юрой Борисовым

Ольга Коровина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Театральный критик Эмилия Деменцова заявила, что «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли разрушает доверие зрителей к театру. Ее слова передает «Газета.Ru».

Деменцова поддержала тех, кто критикует постановку. Она подчеркнула, что эксперимент в театре имеет право на существование, но не освобождает от ответственности. По словам критика, нельзя ставить спектакль вокруг популярного актера, в данном случае Юры Борисова.

«Спектакль ставится не вокруг фамилии, а вокруг смысла. Иначе это не Шекспир, а аттракционная зона с цитатой из классики», — считает критик.

Деменцова также обратила внимание на цены, по которым перекупщики продают билеты на спектакль. «Цена этой ошибки становится почти буквальной: зритель платит огромными деньгами», — заключила она.

Ранее народный артист России Олег Меньшиков назвал «Гамлет» с Юрой Борисовым «театральной катастрофой». Он не согласился с отзывами зрителей о гениальности постановки и наличии в ней скрытых смыслов.

