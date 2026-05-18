20:30, 18 мая 2026

4500-летние «следы» заметили на пляже российского города

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: VicVa / Shutterstock / Fotodom

Археологи нашли на пляже Владивостока «следы» древнейших культур — зайсановской и янковской. На данный момент возраст первой составляет 4000-4500 лет, второй — 2400-2700 лет, пишет Vl.ru.

Ученые продолжают раскопки в районе Патрокла рядом со строящимся пляжем. В частности, они выясняют наличие археологических памятников, чтобы дальнейшие работы строителей не повредили возможные ценные артефакты.

Уточняется, что культурный слой в этом месте за многие годы был поврежден инженерными сетями и постройками, оставшимися еще от военных частей. В то же время на самом нижнем слое — там, где песок — специалистам удалось увидеть темные пятна. Все это — остатки жилища и хозяйственной ямы, созданных древним человеком, пояснили археологи.

Ученые выяснили, что на этом месте были поселения янковской археологической культуры (ранний железный век) и зайсановской (поздний неолит). В числе значимых находок — большая китовая кость и мелкие предметы быта, такие как деревянное пряслице.

Помимо этого, в слое янковской культуры осталось шлифованное тесло из черного сланца. У него асимметричное лезвие, но в остальном тесло похоже на топор.

Ранее в акватории залива Петра Великого был найден пароход «Князь Горчаков». Он подорвался на морской мине в районе острова Аскольд в мае 1906 года, когда шел во Владивосток из Одессы. К грузу парохода сейчас приковано внимание археологов. Теперь к судну хотят направить экспедицию.

