Россиянам назвали норму пускания газов в день

Гастроэнтеролог Приказчиков назвал нормой пускание газов до 15 раз в день

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков назвал пускание газов естественным процессом. Об этом врач рассказал россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Приказчикова, норма пускания газов — до 15 раз в день. Он пояснил, что этот процесс необходим, так как через анальное отверстие выходит проглоченный воздух, который поступает в организм при жевании жвачки, разговоре, во время еды и употребления напитков.

«Пуки помогают вывести в среднем около 600 миллилитров газов в сутки. Но при необходимости могут и больше, конечно», — написал специалист.

При этом доктор уточнил, что всего за сутки в организме скапливается до 20 литров газов. Все остальное уходит в кровь и легкие, а часть выводится с отрыжкой, добавил Приказчиков.

Ранее гастроэнтеролог Виктория Степанова предупредила, что некоторые продукты могут вызывать метеоризм. По ее словам, к скоплению газов в животе приводят все виды капусты.