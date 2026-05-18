21:41, 18 мая 2026Мир

В МИД отреагировали на планы Литвы заминировать границу с Россией

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Планы Литвы заминировать границу с Россией представляют собой продолжение сказки «Приключения Пиноккио». Так действия Вильнюса прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«"Поле минное в стране ЕС". Так называется сиквел сказки "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы"», — написала она.

О планах по созданию минного поля на границе с РФ заявил глава Минобороны Литвы Робертас Каунас. «Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средств обороны», — сказал он.

Глава литовского МИД Кестутис Будри в свою очередь призвал НАТО напасть на Калининград. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде», — заявил министр.

