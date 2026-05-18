Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 18 мая 2026Мир

США начнут готовиться к полномасштабному наступлению на Иран

Трамп приказал военным США быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил военным подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Глава государства уточнил, что военная операция начнется в случае, если Вашингтон и Тегеран не заключат приемлемую сделку. По его словам, это может произойти «в любой момент».

При этом Трамп отметил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и президента ОАЭ Мохаммеда бин Зайеда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

    Сцену с голой Сидни Суини и змеей прозвали дикой в сети

    В Калининграде оценили призыв Литвы к НАТО напасть на российский анклав

    Sollers представил особый минивэн для серьезных бизнесменов

    Греция потребовала от Украины убрать дроны от своих берегов

    Москва вошла в топ городов мира с самым дорогим элитным жильем

    Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

    Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити» по окончании сезона

    Трамп задумал еще одно изменение у Белого дома

    Названы допустимые сроки отключения горячей воды в домах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok