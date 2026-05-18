США начнут готовиться к полномасштабному наступлению на Иран

Трамп приказал военным США быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил военным подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Глава государства уточнил, что военная операция начнется в случае, если Вашингтон и Тегеран не заключат приемлемую сделку. По его словам, это может произойти «в любой момент».

При этом Трамп отметил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и президента ОАЭ Мохаммеда бин Зайеда.