Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 18 мая 2026Мир

Президент Ирана выступил с заявлением о конфликте с США

Пезешкиан: Диалог Ирана с США не означает капитуляцию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Foad Ashtari / Globallookpress.com

Диалог Ирана с США не означает капитуляцию Тегерана. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в соцсети X.

Он подчеркнул, что Иран не отступит от своих законных прав. «Мы будем служить народу и защищать интересы и достоинство Ирана всеми силами», — написал Пезешкиан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отчаянно заинтересован в заключении мирного соглашения с Вашингтоном. При этом он поручил американским военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Исламскую Республику, если сделки достичь не удастся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минфин США сообщил о снятии санкций с российской нефти

    Военкор назвал обострением призыв МИД Литвы к НАТО напасть на Калининград

    Матвиенко объяснил зачеркнутое «International» на афишах «Иванушек»

    В Пентагоне неожиданно оценили ход конфликта на Украине

    Президент Ирана выступил с заявлением о конфликте с США

    Сцену с голой Сидни Суини и змеей прозвали дикой в сети

    В Калининграде оценили призыв Литвы к НАТО напасть на российский анклав

    Греция потребовала от Украины убрать дроны от своих берегов

    Москва вошла в топ городов мира с самым дорогим элитным жильем

    Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok