Президент Ирана выступил с заявлением о конфликте с США

Диалог Ирана с США не означает капитуляцию Тегерана. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в соцсети X.

Он подчеркнул, что Иран не отступит от своих законных прав. «Мы будем служить народу и защищать интересы и достоинство Ирана всеми силами», — написал Пезешкиан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран отчаянно заинтересован в заключении мирного соглашения с Вашингтоном. При этом он поручил американским военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Исламскую Республику, если сделки достичь не удастся.