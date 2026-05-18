Машков обратился с благодарностью к Путину

Владимир Машков поблагодарил Владимира Путина за создание ПФКИ

Актер Владимир Машков поблагодарил главу государства Владимира Путина за создание Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Его слова передает ТАСС.

Машков назвал созданный орган «мощным инструментом» поддержки культуры. Также он поблагодарил администрацию президента, руководителя ПФКИ Романа Карманова за помощь с развитием учреждений культуры и общественных организаций.

Ранее дочь Владимира Машкова Мария, которая покинула Россию после начала специальной военной операции, призналась, что, переезжая за границу, сомневалась и даже винила себя из-за непростых отношений с отцом.