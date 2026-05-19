Немецкий автопром столкнулся с проблемами из-за антироссийских санкций

Handelsblatt: У автопрома ФРГ есть проблемы с чипами из-за санкций ЕС против РФ

Санкции Европейского союза (ЕС) усугубили проблемы с дефицитом микросхем в автомобильной промышленности ФРГ. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Отмечается, что в апреле Брюссель внес в 20-й пакет антироссийских санкций китайскую компанию Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Это привело к тому, что Германия столкнулась с проблемами в поставках чипов, поскольку китайская компания компенсировала дефицит поставок, который возник осенью 2025 года на фоне кризиса у нидерландского производителя полупроводников Nexperia.

Ранее сообщалось, что экономика Германии оказалась в таком драматичном состоянии, в котором не бывала со времен завершения Второй мировой войны. Глава немецкой компании Trumpf Никола Лейбингер-Каммюллер отметила, что к числу наиболее серьезных проблем относятся высокие процентные ставки, инфляцию, угрозу рецессии, высокие цены на энергоносители и гигантскую волну китайских товаров, которые наводняют европейский рынок.