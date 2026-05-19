Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:33, 19 мая 2026Экономика

Немецкий автопром столкнулся с проблемами из-за антироссийских санкций

Handelsblatt: У автопрома ФРГ есть проблемы с чипами из-за санкций ЕС против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Санкции Европейского союза (ЕС) усугубили проблемы с дефицитом микросхем в автомобильной промышленности ФРГ. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Отмечается, что в апреле Брюссель внес в 20-й пакет антироссийских санкций китайскую компанию Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Это привело к тому, что Германия столкнулась с проблемами в поставках чипов, поскольку китайская компания компенсировала дефицит поставок, который возник осенью 2025 года на фоне кризиса у нидерландского производителя полупроводников Nexperia.

Ранее сообщалось, что экономика Германии оказалась в таком драматичном состоянии, в котором не бывала со времен завершения Второй мировой войны. Глава немецкой компании Trumpf Никола Лейбингер-Каммюллер отметила, что к числу наиболее серьезных проблем относятся высокие процентные ставки, инфляцию, угрозу рецессии, высокие цены на энергоносители и гигантскую волну китайских товаров, которые наводняют европейский рынок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минфин США сообщил о снятии санкций с российской нефти

    Новый глава Венгрии дал обещание касательно России

    Немецкий автопром столкнулся с проблемами из-за антироссийских санкций

    Американских рейнджеров научат воевать устаревшим оружием

    Мужчина застрял в эскалаторе в метро и не смог выбраться

    Российский боец в одиночку уничтожил трех военных ВСУ

    Раскрыты неожиданные подробности о биолабораториях на Украине

    Разведка США скептически оценила удары Украины по России

    ВСУ ударили по частному дому в Курской области

    В Индии слон раздавил туристку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok