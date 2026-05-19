00:47, 19 мая 2026Путешествия

Посольство Италии высказалось об изменениях в правилах подачи на визу для россиян

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Посольство Италии в России опровергло информацию об изменениях в порядке рассмотрения заявлений на визу для россиян. Комментарий дипмиссии приводит ТАСС.

«Порядок рассмотрения визовых заявлений в генеральных консульствах в Москве и Санкт-Петербурге не изменился и, как и прежде, остается доступным для ознакомления на их официальных сайтах» — рассказали в посольстве.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что итальянские визовые центры в России усложнили порядок подачи документов из-за мошенничества. Утверждалось, что теперь заявления принимаются только лично — без посредников в виде курьеров, доверенных лиц и нотариусов.

