01:52, 19 мая 2026Мир

США уличили в подготовке нападения на соседнюю страну

Politico: США из-за провала санкций готовят военный сценарий против Кубы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий военного нападения на Кубу из-за не принесшей результата санкционной политики против соседней страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

«Изначально расчет по Кубе строился на том, что комбинация из ужесточения санкций — по сути, нефтяной блокады — и военных успехов США в Венесуэле и Иране запугает кубинцев и заставит их пойти на сделку. Теперь же ситуация с Ираном пошла наперекосяк, а кубинцы оказались куда крепче, чем считалось», — указано в сообщении.

Отмечается, что сейчас вопрос военного вторжения США на Кубу находится на повестке дня «так, как никогда раньше».

Ранее Куба пообещала защищаться в случае нападения США. «Если на Кубу нападут, она воспользуется своим правом на законную оборону», — пообещал МИД страны.

