Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 19 мая 2026Наука и техника

Названы лучшие старые iPhone

В BGR посоветовали купить вместо iPhone 17 модели прошлых лет, чтобы сэкономить
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Loren Elliott / Reuters

Журналисты издания BGR перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. Материал опубликован на сайте портала.

Авторы медиа подчеркнули, что почти все новые модели iPhone стоят дороже 1000 долларов (72 тысячи рублей). Поэтому они назвали модели устройств Apple прошлых лет, которые можно покупать в 2026 году. «Выбирая более старую модель iPhone, вы экономите значительную сумму денег, но при этом получаете многие преимущества нового аппарата», — объяснили журналисты.

В первую очередь специалисты выбрали линейку iPhone 16. В материале говорится, что по мощности телефоны серии почти не уступают смартфонам из линейки iPhone 17, имеют универсальный порт USB-C, поддерживают eSIM и стоят ощутимо дешевле новых девайсов. Отличным выбором назвали iPhone 15 Pro и Pro Max — флагманы оснащены мощными чипами, поддерживают нейросеть Apple Intelligence и будут получать обновления iOS еще четыре года.

Также авторы выделили iPhone 15 и 15 Plus — «они способны справляться с повседневными задачами, несложными играми и многозадачностью». Самыми старыми из подходящих для покупки телефонов Apple назвали iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Они имеют четкий экран с яркостью до 2000 нит, стальную рамку и профессиональную систему камер.

В середине мая авторы портала Stuff заявили, что iPhone 5 является лучшим смартфоном за всю историю Apple. Они аргументировали выбор тем, что аппарат получил великолепный дизайн, дисплей Retina и поддержку LTE.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы должны показать русским». Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

    Москвичам раскрыли способы пережить аномальную жару

    Названы лучшие старые iPhone

    Сотрудница детского сада занялась сексом со школьницей в церкви

    Трамп оценил шансы на сделку с Ираном

    США уличили в подготовке нападения на соседнюю страну

    Министр финансов США попал в неловкую ситуацию в Китае

    Путин отправится с визитом в Китай

    Хакер назвал страны-поставщики наемников ВСУ

    МИД заявил об отказе ООН в аккредитации свидетелей преступлений Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok