В Пентагоне назвали виновного в отсутствии соглашения по Украине

Пентагон: Соглашения по Украине нет из-за нежелания Зеленского идти на уступки

Соглашение по урегулированию конфликта не достигнуто, поскольку Владимир Зеленский отказывается идти на уступки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Пентагона для Конгресса США.

«Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», — указано в документе.

Отмечается, что контакты не высоком уровне не смогли привести к урегулированию украинского конфликта. В свою очередь, мирные переговоры зашли в тупик из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности для Киева.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала условие для личной встречи президента России Владимира Путина с Зеленским. «Должны быть понятны уже не то что очертания мирного соглашения, а практически оно должно быть готовое. Тогда, я думаю, да», — сказала она.