Трамп выдвинул Ирану требование

Трамп: Иран должен в письменной форме отказаться от разработки ядерного оружия

Ирану необходимо в письменной форме обозначить свой факт отказа от разработки ядерного оружия. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках пресс-конференции.

По его словам, Исламской Республике потребуется 25 лет на процесс восстановления после военной операции, организованной США. Как считает Трамп, последнее, о чем сейчас думают в Тегеране, — ядерное оружие.

«Теперь им нужно все это зафиксировать в письменном виде», — отметил глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп на выступлении перед журналистами заявил, что у американцев есть очень хорошие шансы на договоренность с Ираном. В настоящее время представители Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран взаимодействуют по прямым каналам связи с Вашингтоном и Тегераном, добавил президент США.