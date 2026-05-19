В Европе спрогнозировали ход визита Путина в Китай

Público: Поездка Путина в Китай пройдет лучше, чем визит Трампа

Визит президента России Владимира Путина в Китай с большой вероятностью пройдет намного лучше, чем поездка американского лидера Дональда Трампа в эту страну. Об этом сообщает испанское издание Público.

«Характер документов, которые подпишут Путин и [председатель КНР] Си Цзиньпин, неизвестен, но ясно, что этот визит будет лишен спорных моментов, которые характеризовали встречу китайского лидера и Трампа, хотя бы из-за проблемы с Тайванем», — указано в сообщении.

Отмечается, что и Путин, и Си Цзиньпин неоднократно заявляли о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином, и за последние годы отношения двух стран только укрепились.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о главной цели визита Путина в Пекин. По его словам, она состоит в том, чтобы закрепить высокий уровень российско-китайского партнерства и показать, что Москва и Пекин связывают свои интересы не с кратким политическим моментом, а с более глубокой перестройкой международной системы.