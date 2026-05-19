Женщина рассказала о тяжелой жизни в секте многоженцев

Жительница США рассказала, как ушла из секты многоженцев

32-летняя жительница США Джанет рассказала, как ушла из секты, в которой воспитывалась с самого детства. Ее историей делится Metro.

Джанет состояла в Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней — конфессии мормонизма, которая практикует многоженство. Ее отец был женат на четырех женщинах. Все они считались ее матерями. Всего у Джанет было 44 брата и сестры, с которыми они вместе жили в огромном доме.

По словам женщины, с детства ей говорили, что быть одной из жен мужчины — это привилегия. Девушкам в секте многоженцев было запрещено с кем-либо встречаться. Считалось, что это противоречит Божьему плану. После 20 лет их выдавали замуж по договоренностям. Джанет описала свою жизнь в секте тяжелой, поскольку к девушкам там относились как к людям второго сорта.

Женщина объяснила, что сначала принимала свою судьбу. Но, взрослея, она стала все чаще слышать от подруг и сестер, что они чувствуют себя в браке несчастными. Они рассказывали ей, что не получают от супругов должного внимания и ощущают себя так, будто им постоянно изменяют. Эти истории заставили Джанет задуматься о побеге.

В 20 лет она ушла из секты. По словам женщины, только тогда она ощутила настоящую свободу. С тех пор секту покинули ее мать и многие ее сестры. Большинство братьев Джанет остались в церкви.

Ранее сообщалось, что в США женщина по имени Ширлин Уотсон ушла от полигамного мужа и подала на него и его других жен в суд из-за имущества. За 47 лет брака с ним Уотсон родила 11 детей.

