04:05, 19 мая 2026Мир

Каллас пригрозила сотрудничающим с Россией странам

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Luis Soto / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пригрозила странам, сотрудничающим с Россией и Ираном, потерей финансирования. Ее цитирует Euractiv.

Каллас подчеркнула, что партнеры ЕС, поддерживающие Москву или Тегеран, должны «проявлять гибкость», чтобы Брюссель мог «перестроить взаимодействие» с ними. О чем именно идет речь, она не уточнила.

Ранее депутат Европарламента от Чехии Иван Давид заявил, что Каллас мечтает о военном поражении России. По его словам, поэтому она не может найти подходящую кандидатуру в качестве переговорщика для диалога с Москвой.

