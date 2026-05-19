Женщинам объяснили желание пустить газы во время секса

Сексолог Олеся Мелехина объяснила, почему у некоторых женщин во время секса возникает желание пустить газы. На эту тему она порассуждала в своем Telegram-канале.

По словам Мелехиной, во время секса половой член давит на заднюю стенку влагалища, которая прилегает к кишечнику. Если в нем скопились газы, то появятся позывы к их пусканию, поскольку половой акт предполагает максимальное расслабление всего тела, отметила она.

Женщинам с такой проблемой специалистка посоветовала изменить рацион. Например, если секс запланирован на вечер, то на ужин не стоит употреблять продукты, которые вызывают газообразование. Кроме того, важно проверить работу желудочно-кишечного тракта, добавила Мелехина.

