06:00, 19 мая 2026Экономика

Россиянам назвали три дорогие ошибки при строительстве дома

«Росизол»: Отсутствие проекта при строительстве дома может дорого обойтись
Александра Качан (Редактор)

Фото: Toa55 / Shutterstock / Fotodom

Отсутствие проекта и просчеты в инженерных системах, а также другие ошибки при строительстве частного дома могут дорого обойтись впоследствии. О том, на что необходимо обратить внимание, «Ленте.ру» рассказали исполнительный директор Ассоциации производителей современной минеральной изоляции «Росизол» Евгения Свиридова и президент Ассоциации «Гильдия строителей» Александр Пудиков.

По словам экспертов, проект необходим как при покупке готового дома, так и при строительстве собственного. В документах должен быть в том числе раздел по инженерным сетям. Внимательная проверка проекта и фактических границ участка с помощью кадастрового инженера убережет от ситуации, когда после покупки земли выясняется, что часть территории занята коммуникациями или попадает под ограничения, из-за чего строительство невозможно или требует дополнительных затрат. Кроме того, важно проверить разрешения на подключение газа и электричества, а также заранее просчитать, какой объем электричества будет расходоваться.

Второй распространенной ошибкой является недооценка пожарной безопасности. Основные риски связаны с электропроводкой и инженерными системами, особенно в условиях повышенной нагрузки зимой. Пудиков отметил, что частные дома часто горят из-за перегрева проводки, несанкционированных схем подключения, а также некачественных или некорректно используемых водонагревателей. Чтобы снизить риски, при выборе стройматериалов стоит отдать предпочтение негорючим вариантам, к примеру, минеральной вате.

Проблемой также может стать недостаточная тепло- и звукоизоляция. В результате дом становится более дорогим в эксплуатации и менее долговечным.

Ранее сообщалось, что зимой 2026 года у 66 процентов опрошенных владельцев частных домов выросли расходы на отопление. 19 процентов отметили, что платить за тепло для них стало слишком дорого.

