06:30, 19 мая 2026

Основатель мегацеркви поделился порнороликом в соцсетях

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

В США основатель мегацеркви Hillsong Брайан Хьюстон опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) порнографический ролик, после чего попытался объяснить произошедшее взломом аккаунта. Об этом сообщает Friendly Atheist.

В начале недели в аккаунте пастора, на который подписаны более полумиллиона человек, появился восьмиминутный видеоролик с участием французских порноактеров 1970-х годов. Запись быстро разошлась по сети, после чего Хьюстон удалил ее и заявил, что его учетная запись была взломана злоумышленниками. Позже он изменил версию, сообщив, что кто-то получил физический доступ к его телефону, но при этом не совершил никаких других действий, кроме публикации порноролика.

Это не первый подобный инцидент с участием пастора. В 2024 году Хьюстон опубликовал в той же соцсети пост со словами «леди и девушки целуются» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) , но быстро его удалил. Тогда он также сослался на взлом. Кроме того, ранее в СМИ появлялась информация, что пастор якобы отправлял сотруднице церкви текстовые сообщения с предложениями «поцеловать и обнять ее».
Руководство Hillsong тогда объяснило это зависимостью Хьюстона от снотворного.

Сам пастор известен консервативными взглядами. В 2021 году Хьюстон был арестован по обвинению в сокрытии фактов сексуального насилия над детьми, однако в 2023 году его оправдали.

Ранее в Таиланде женщина из провинции Патхумтхани обвинила 70-летнего буддийского монаха в сексуальных домогательствах во время обряда. Пострадавшая заявила, что священник ощупал ее грудь.

