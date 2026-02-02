Реклама

06:00, 2 февраля 2026

70-летний монах ощупал грудь прихожанки и похвалил ее соски

В Таиланде монах схватил женщину за грудь по время ритуала
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

В Таиланде женщина из провинции Патхумтхани обвинила 70-летнего буддийского монаха в сексуальных домогательствах во время обряда. Об этом пишет The Thaiger.

29 декабря 34-летняя Пуи пришла в храм, чтобы поучаствовать в церемонии благословения, которая должна была подарить ей удачу в бизнесе. По словам женщины, пожилой монах, проводивший ритуал, попросил, чтобы она расстегнула рубашку. Пуи расстегнула две верхние пуговицы. После этого священнослужитель подошел к ней и самостоятельно расстегнул третью.

Затем, по словам тайки, монах начал наносить ей на лоб и шею ароматическую пудру. При этом другой рукой он ощупал грудь Пуи, а потом наклонился и похвалил ее красивые соски. Женщина сказала, что была потрясена случившимся и сразу же убежала из храма. В том же помещении очереди на благословение ждали другие прихожанки.

О происшествии стало известно только месяц спустя, после того как подруга Пуи рассказала о нем в социальных сетях. К пострадавшей приехали репортеры с телевидения. Она потребовала от властей провести расследование. Имя домогавшегося женщины монаха до сих пор неизвестно, а Национальное управление по делам буддизма никак не прокомментировало инцидент.

Ранее в Таиланде арестовали бывшего монаха, который устроил стрельбу в доме возлюбленной и похитил ее. Мужчина отказался от сана незадолго до нападения на дом женщины.

