09:45, 29 декабря 2025Из жизни

Отказавшийся от сана монах устроил стрельбу в доме возлюбленной и похитил ее

В Таиланде монах отказался от сана, вооружился пистолетом и похитил возлюбленную
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rainprel / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде арестовали бывшего монаха, который устроил стрельбу в доме возлюбленной и похитил ее. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчину по имени Дате задержали 24 декабря в ходе полицейской операции. Ранее он был монахом, однако отказался от сана. Сразу же после этого он приехал к дому женщины по имени Карн в провинции Канчанабури и потребовал, чтобы она ехала с ним. Она отказалась, а затем на улицу вышли несколько ее родственников, чтобы выпроводить незваного гостя.

Оказалось, что Дате был вооружен пистолетом. Он произвел шесть выстрелов в сторону дома и ранил двоих человек. Затем он затолкал Карн в машину и увез. Полиция нашла женщину невредимой в 12 километрах от дома. Дате задержали на границе с Мьянмой. Считается, что он хотел скрыться в соседней стране. У него изъяли пистолет.

Как рассказала соседка, Карн овдовела несколько лет назад, а Дате полюбил ее, еще когда был монахом. Однако женщина не ответила ему взаимностью и стала встречаться с другим. Соседка считает, что Дате не смог этого перенести, отказался от монашеского сана и попытался похитить Карн силой.

Мужчина находится под стражей. Какое наказание ему может грозить, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пожилой буддийский монах заманил женщину в свой монастырь и изнасиловал. Он обещал пострадавшей, что она достигнет просветления после медитаций с ним.

