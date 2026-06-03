В МИД заявили о военном ответе на удар ВСУ по автобусу в ДНР

Мирошник: Удар ВСУ по автобусу в ДНР требует привлечения Киева к ответственности

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) требует привлечения Киева к ответственности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram.

«Кровавые выпады зарвавшегося государства-террориста требуют не только международного осуждения, но и жестких практических действий по привлечению к ответственности преступника в условиях военного времени», — написал дипломат.

Мирошник рассказал, что ВСУ атаковали рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Симферополь, около 03:40 3 июня. В салоне находились 46 мирных граждан, 7 из них стали жертвами удара украинского беспилотника, еще 11 получили ранения.

По его словам, Киев пользуется западной военной поддержкой. Целью ВСУ является паралич гражданского транспортного сообщения.