ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:39, 3 июня 2026Бывший СССР

В МИД заявили о военном ответе на удар ВСУ по автобусу в ДНР

Мирошник: Удар ВСУ по автобусу в ДНР требует привлечения Киева к ответственности
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) требует привлечения Киева к ответственности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram.

«Кровавые выпады зарвавшегося государства-террориста требуют не только международного осуждения, но и жестких практических действий по привлечению к ответственности преступника в условиях военного времени», — написал дипломат.

Мирошник рассказал, что ВСУ атаковали рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Симферополь, около 03:40 3 июня. В салоне находились 46 мирных граждан, 7 из них стали жертвами удара украинского беспилотника, еще 11 получили ранения.

По его словам, Киев пользуется западной военной поддержкой. Целью ВСУ является паралич гражданского транспортного сообщения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД заявили о военном ответе на удар ВСУ по автобусу в ДНР

    Россиянин попал в минимальный процент оправдательных приговоров в стране

    Волочкова получила травму на первом выступлении после операции

    На обломках атаковавшего пассажирский автобус в ДНР дрона нашли одну особенность

    В Госдуме высказались о смертельном ударе дрона ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

    Генсек НАТО прибыл в Киев

    Объяснено нежелание россиян покупать квартиры под сдачу

    Российские предприниматели оценили свое положение

    Стала известна стоимость обеда на ПМЭФ-2026

    Россиянка с инвалидностью добилась возвращения сына с СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok