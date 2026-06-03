Дрон атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в ДНР. Погибли семь человек

Пушилин: Семь человек погибли и 11 пострадали в результате атаки БПЛА на автобус в ДНР

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автобус в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Денис Пушилин.

Он уточнил, что трагедия произошла в районе населенного пункта Енакиево под Горловкой. Целью ударного беспилотника стал рейсовый автобус Москва — Симферополь, по предварительной информации, погибли семь гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения, всем оказывается необходимая помощь.

Политик выразил соболезнования родственникам погибших.

Очередной акт беспрецедентной нечеловеческой агрессии

Денис Пушилин глава ДНР

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ («Террористический акт»). Следствие устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.

ВСУ захотели заблокировать трассу в Крым

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ начали дистанционно минировать сухопутный маршрут в Крым — трассу «Новороссия». По его словам, дроны сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения. Политик призвал не ездить по трассе без необходимости из-за минной угрозы.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ начали использовать для атак на трассу дроны, которые запускаются на воздушных шарах и работают при помощи искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, эти беспилотники могут работать на автономном управлении. «Противник пытается перекрыть магистрали, которые связывают Крым с большой землей с помощью дронов "Корнет-2", он же "Марсианин"», — указал аналитик.

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник объяснил, что рост числа ударов БПЛА ВСУ связан с выделением Киеву новой финансовой и технической поддержки со стороны стран Евросоюза (ЕС). Он отметил, что именно на дроны завязана значительная часть эскалации конфликта. При этом под удар ВСУ попадают автомобильные дороги, общественный и гражданский транспорт.

ВСУ атаковали поезд в Крыму

2 июня стало известно, что ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. По сведениям военблогера Бориса Рожина, в результате удара есть пострадавшие, в том числе дети, однако официального подтверждения этой информации не поступало. На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале «Типичный Джанкой», видно, что часть одного из вагонов сильно деформирована, еще на одном множественные отверстия, предположительно, от поражающих элементов.

Позднее Минобороны РФ выпустило заявление, в котором говорится, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 354 украинских беспилотника. Среди прочих субъектов, дроны уничтожались в Калужской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тульской, Тверской областях, а также в Московском регионе, Крыму и Краснодарском крае. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.