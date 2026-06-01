03:06, 1 июня 2026Мир

В МИД России связали рост ударов БПЛА ВСУ с поддержкой ЕС

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Рост числа ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) связан с выделением новой финансовой и технической поддержки со стороны стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с «Известиями».

«Украина пытается всячески применять (БПЛА) после активизации европейцев по выделению финансирования или гарантий под финансирование. Вероятнее всего, Украина получает техническую поддержку в виде определенных наборов дронов», — связал Мирошник.

Он отметил, что именно на БПЛА завязана значительная часть эскалации конфликта. При этом под удар ВСУ попадают автомобильные дороги, общественный и гражданский транспорт, подчеркнул посол МИД России.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ оборудовали пункт управления беспилотниками в православном храме. С помощью разведывательного дрона удалось снять, как украинские военные прячут тяжелые БПЛА типа «Баба-Яга» прямо в здании церкви. Также видно, что убранство храма разрушено.

