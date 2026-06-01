04:12, 1 июня 2026

Диетолог назвала неочевидную пользу мороженого

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Мороженое раскрывает свою пользу за счет того, что является источником кальция и легкоусвояемого белка, а также приносит удовольствие, а оно сказывается на снижении уровня стресса. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья и кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

По ее словам, это лакомство в классическом виде содержит молоко и сливки, которые являются отличными источниками кальция и легкоусвояемого белка. «Безусловная польза от мороженого — это удовольствие, которое снижает уровень стресса и является частью здорового отношения к еде», — подчеркнула специалист.

Впрочем, Ямилова объяснила и минусы излюбленного холодного десерта. Сахар в себе несет «пустые» калории за счет высокой энергетической ценности, а также не содержит витаминов, минералов и клетчатки. Эти факторы приводят к набору лишнего веса и другим заболеваниям.

Мороженое слишком насыщенно животными жирами, чем перегружает работу поджелудочной железы и печени, повышая риск атеросклероза, добавила диетолог. Как пояснила она, в большинстве магазинных сортов помимо перечисленных ингредиентов есть заменители молочного жира. Смеси рафинированных растительных масел: пальмового, соевого, рапсового и других, стабилизаторы и ароматизаторы, абсолютно нивелируют пользу мороженого, говорит кандидат наук.

Ранее нутрициолог София Кованова обозначила безопасное для здоровья количество мороженого и назвала полезную альтернативу лакомству. По ее словам, допустимым является объем в виде не более одной стандартной порции в день для взрослых и детей.

