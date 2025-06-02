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16:29, 2 июня 2025Забота о себе

Врач назвала безопасное для здоровья количество мороженого

Диетолог Кованова предложила заменить мороженое банановым смузи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sally Anscombe / Getty Images

Диетолог, нутрициолог София Кованова назвала количество мороженого, безопасное для здоровья, и полезную альтернативу лакомству. Ее цитирует издание aif.ru

Допустимым Кованова назвала объем не более одной стандартной порции в день для взрослых и детей — например, одного вафельного стаканчика, но при условии, что десерт не употребляют каждый день. Она объяснила, что мороженое — продукт с высоким содержанием жиров и сахара, а их сочетание на ежедневной основе не считается полезным. «Если хочется включать его в рацион чаще, стоит делать выбор в пользу более легких вариантов — фруктового льда, ягодного мороженого или щербета», — посоветовала она.

Специалистка также порекомендовала заменить мороженое банановым смузи: заморозить банан, затем взбить его в блендере вместе с ягодами, а для получения молочного вкуса добавить немного сливок жирностью не более 10 процентов. Также, отметила Кованова, можно приготовить фруктовый лед из натурального сока. Она назвала такие десерты более безопасными.

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