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19:32, 29 мая 2025Забота о себе

Россиянам подсказали вариант полезного завтрака

Терапевт Емельянова: Каша с сухофруктами на завтрак полезна для сердца
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Каша на молоке и добавлением сухофруктов может быть хорошим вариантом полезного завтрака, считает врач-терапевт, диетолог Галина Емельянова. Плюсы такого блюда по утрам она подсказала в беседе с aif.ru.

Первое, на что обратила внимание Емельянова — это сухофрукты. По ее словам, по сравнению со свежими фруктами в них почти нет воды, зато концентрация полезных веществ увеличивается в несколько раз. Например, курага является рекордсменом по содержанию калия, полезного для работы сердца, изюм важен для здоровья сосудов, а инжир за счет высокого содержания кальция нужен для крепких костей.

При этом терапевт подчеркнула, что слишком большое количество сухофруктов опасно, так как в них содержится много сахара. По ее мнению, лучше всего их есть по утрам и добавлять в кашу не более 25-50 граммов. «Содержащиеся в сухофруктах органические кислоты способствуют выработке желудочного сока и желчи. Благодаря этому съеденная утром пища будет лучше усваиваться», — отметила врач.

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Специалистка добавила, что иногда сухофрукты нужно полностью исключить из рациона. Например, их лучше не есть в период обострения болезней ЖКТ, а при хронических заболеваниях почек часто советуют отказаться от кураги.

Ранее диетолог-эндокринолог Антон Поляков предупредил об опасности кефира для некоторых людей. По его словам, при аллергии на молочный белок казеин употребление кефира приносит больше вреда, чем пользы.

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