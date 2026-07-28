В Одессе при взрыве второго за день автомобиля погиб сотрудник СБУ

В Одессе взорвался второй за день автомобиль, погиб сотрудник СБУ

В Одессе взорвался второй за день автомобиль. В результате взрыва погиб сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram.

Взрыв произошел во время движения транспортного средства. Взрывное устройство могло быть заложено под водительским сидением или под днищем автомобиля.

Погибший мужчина — Руслан Оцебрик, он является оперуполномоченным СБУ в Одесской области. От полученных травм он скончался на месте. Женщина, находившаяся с ним в машине, госпитализирована.

Ранее в этот же день в Одессе неизвестные подорвали автомобиль военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). BMW X5 взорвался, как только водитель завел внедорожник и начал движение. Мужчина получил легкие травмы.

