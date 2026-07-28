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23:01, 28 июля 2026 (обновлено: 23:19, 28 июля 2026)Мир

Итальянская мафия захотела купить на черном рынке применяющееся на Украине оружие

ANSA: Итальянская мафия хочет купить на черном рынке дроны, применяющиеся на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Итальянская мафия хочет купить на черном рынке дроны, применяющиеся на Украине. Об этом заявил главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия, передает ANSA.

По его словам, правоохранители уже обнаружили оружие, которое попало в Италию через Балканы.

Как подчеркнул прокурор, наибольшее беспокойство вызывает интерес мафиозных группировок к более современному вооружению, которое появилось на черном рынке за время конфликта на Украине.

«Нам известно об интересе мафии к более совершенному оружию. У нас есть данные о закупках запускаемых с дронов боеприпасов — оружия, от которого мы не готовы защищаться», — подчеркнул де Лучия.

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что политики стран Запада жертвуют украинцами, чтобы заработать на черных рынках.

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