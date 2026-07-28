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23:40, 28 июля 2026 (обновлено: 23:53, 28 июля 2026)Мир

В Европе заявили о невозможности потушить пожары из-за санкций против России

BZ: Во Франции и Испании не могут потушить пожары из-за санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Антироссийские санкции Европейского союза мешают операциям по тушению лесных пожаров во Франции и Испании, пишет газета Berliner Zeitung (BZ).

По словам журналистов, европейские страны не могут использовать российские вертолеты «Камова» (Ка-32), что значительно усложняет ситуацию с возгораниями. «ЕС своими ограничениями и санкциями против России препятствует проведению текущих спасательных операций», — говорится в статье.

В Германии уточнили, что до введения санкций в 2024 году, российские Ка-32 использовали для тушения пожаров, но «теперь их не хватает». При этом ограничительные меры препятствуют не только закупке запасных частей, но и техническому обслуживанию аппаратов.

Ранее сообщалось, что во Франции сильнейший за полвека лесной пожар угрожает военным заводам.

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