В России назвали главную причину встречи Трампа и Зеленского

Американист Романов: Причиной встречи Трампа и Зеленского стали похороны сенатора Грэма

Главной причиной встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским стало участие последнего в похоронах сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом в эфире RTVI заявил американист, кандидат экономических наук Роман Романов

«Не было никаких сигналов и причин, по которым Трамп и Зеленский должны были говорить, потому что они говорили как минимум два раза за лето, за последние два месяца», — указал он.

Как отметил Романов, прошедшая беседа Трампа и Зеленского вряд ли покажет изменение позиции американского президента в сторону Киева. «Пока Трамп не решит иранский вопрос, у него просто не будет времени полноценно заниматься украинским направлением», — пояснил эксперт.

Трамп и Зеленский встретились 28 июля. Президент Украины заявил, что обсудил с американским лидером производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, стороны также обсудили активизацию урегулирования украинского кризиса.