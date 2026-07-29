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00:44, 29 июля 2026Мир

В России назвали главную причину встречи Трампа и Зеленского

Американист Романов: Причиной встречи Трампа и Зеленского стали похороны сенатора Грэма
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Главной причиной встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским стало участие последнего в похоронах сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом в эфире RTVI заявил американист, кандидат экономических наук Роман Романов

«Не было никаких сигналов и причин, по которым Трамп и Зеленский должны были говорить, потому что они говорили как минимум два раза за лето, за последние два месяца», — указал он.

Как отметил Романов, прошедшая беседа Трампа и Зеленского вряд ли покажет изменение позиции американского президента в сторону Киева. «Пока Трамп не решит иранский вопрос, у него просто не будет времени полноценно заниматься украинским направлением», — пояснил эксперт.

Трамп и Зеленский встретились 28 июля. Президент Украины заявил, что обсудил с американским лидером производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, стороны также обсудили активизацию урегулирования украинского кризиса.

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