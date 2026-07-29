Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:16, 29 июля 2026Ценности

Любящая обнажаться на публике популярная модель оконфузилась на пляже из-за мини-платья

Популярная модель Брукс Нейдер потерпела неудачу из-за мини-платья на пляже в Сен-Тропе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @brooksnader

Популярная американская модель и актриса Брукс Нейдер, которая любит обнажаться на публике, вновь оконфузилась на публике из-за одежды. Фото публикует The Sun.

Актрису, сыгравшую одну из главных ролей в перезапуске «Спасателей Малибу», запечатлели на пляже в Сен-Тропе. Так, она предстала перед камерами в мини-платье, оформленном леопардовым принтом и глубоким V-образным декольте. При этом ее образ дополняли солнцезащитные очки, распущенные волосы и круглые серьги.

Журналисты портала отметили, что знаменитость потерпела неудачу со своим нарядом. Папарацци удалось запечатлеть, как вырез на платье сдвинулся в сторону и случайно оголил грудь Нейдер. Кроме того, на фото попал момент, когда порывы ветра приподняли низ изделия и частично обнажили ее ягодицы.

Ранее Брукс Нейдер оконфузилась на публике из-за накладных волос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Как прошли переговоры?
    В задний проход любителя рыбалки забрался угорь длиной 65 сантиметров
    Названы скрытые функции кнопок смартфона
    Российский постпред в Вене раскритиковал комментарии Киева о нападении на иранское судно
    Полнолуние помешает россиянам наблюдать за звездопадом
    Гроб с телом сенатора Грэма остался закрытым всю церемонию прощания
    Бывший военный ВСУ рассказал о переходе на сторону России
    Стало известно об уничтожении всех АЗС ВСУ от Харькова до Полтавы
    Рекордное число польских граждан проголосовало против вступления Украины в ЕС
    Любящая обнажаться на публике популярная модель оконфузилась на пляже из-за мини-платья
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok