Любящая обнажаться на публике популярная модель оконфузилась на пляже из-за мини-платья

Популярная модель Брукс Нейдер потерпела неудачу из-за мини-платья на пляже в Сен-Тропе

Популярная американская модель и актриса Брукс Нейдер, которая любит обнажаться на публике, вновь оконфузилась на публике из-за одежды. Фото публикует The Sun.

Актрису, сыгравшую одну из главных ролей в перезапуске «Спасателей Малибу», запечатлели на пляже в Сен-Тропе. Так, она предстала перед камерами в мини-платье, оформленном леопардовым принтом и глубоким V-образным декольте. При этом ее образ дополняли солнцезащитные очки, распущенные волосы и круглые серьги.

Журналисты портала отметили, что знаменитость потерпела неудачу со своим нарядом. Папарацци удалось запечатлеть, как вырез на платье сдвинулся в сторону и случайно оголил грудь Нейдер. Кроме того, на фото попал момент, когда порывы ветра приподняли низ изделия и частично обнажили ее ягодицы.

Ранее Брукс Нейдер оконфузилась на публике из-за накладных волос.