Любящая обнажаться на публике популярная модель оконфузилась в ресторане

Популярная модель Брукс Нейдер оконфузилась на вечеринке в ресторане из-за накладных волос

Популярная американская модель и актриса Брукс Нейдер, которая любит обнажаться на публике, оконфузилась на вечеринке. Об этом пишет Daily Mail.

Манекенщица была приглашена на мероприятие, организованное сетью ресторанов быстрого питания Raising Cane's Chicken Fingers. Так, знаменитость пришла в заведение в укороченной белой футболке, лакированных черных сапогах и мини-юбке, которая частично обнажала ее ягодицы.

Однако журналисты портала заметили, что она попала в неловкое положение не из-за наряда. Оказалось, что фотографам удалось запечатлеть на голове знаменитости накладные волосы.

В марте Брукс Нейдер объяснила тягу к оголению на публике. Манекенщица призналась, что ей нравится обнажаться и носить откровенные наряды, поскольку в детстве она и ее сестры постоянно бегали голыми по дому.