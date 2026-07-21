Фермеры в Армении перекрыли трассу из-за проблем со сбытом урожая

News.am: Фермеры в Армении перекрыли трассу Ереван–Ерасх из-за проблем со сбытом урожая

Фермеры в Армении перекрыли ведущую в Иран трассу Ереван — Ерасх. Об этом сообщает портал News.am.

Аграрии блокировали дорогу из-за проблем со сбытом урожая. В Араратской области жалуются на невозможность реализовать десятки тонн продукции. По словам одного из фермеров, у него на полях находятся 60 тонн помидоров, но предприятия отказываются их покупать.

Протестующие заявили, что министр экономики Геворг Папоян обещал решить проблему с помидорами и огурцами, однако дальше разговоров дело не пошло.

Также протесты проходят у здания правительства Армении. По данным News.am, несколько десятков рыбоводов жалуются на проблемы с экспортом.

В мае Россельхознадзор в рамках кампании по запрету поставок армянских товаров потребовал от Армении остановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции. Также был остановлен ввоз из республики цветов, помидоров, огурцов, перцев, зеленых культур, клубники, минеральной воды, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, винограда, сухофруктов, баклажанов, картофеля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал помочь местным экспортерам перенаправить часть выпавших потоков в Европу. Власти ЕС подтвердили, что окажут всю необходимую помощь армянским сельхозпроизводителям для диверсификации экспортных потоков.