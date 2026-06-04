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14:47, 4 июня 2026Экономика

ЕК пообещала Армении десятки миллионов евро ради снижения зависимости от России

Глава ЕК Фон дер Ляйен пообещала Армении 50 млн евро на фоне ограничений России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) готовы предоставить Армении необходимую финансовую поддержку с целью диверсификации экспортных потоков постсоветской страны. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит Reuters.

ЕС продолжит поддерживать Армению с учетом новых торгово-экономических реалий, подчеркнула она. В настоящее время власти блока готовят соответствующие меры, которые помогут постсоветской стране снизить зависимость от России и открыть возможности для наращивания поставок на альтернативные рынки, пояснила фон дер Ляйен.

Пакет мер, добавила она, включает в себя «немедленную» финансовую помощь в размере более 50 миллионов евро. Денежные средства пойдут на изменение географии экспорта армянской продукции и поддержку наиболее пострадавших от российских ограничений секторов экономики постсоветской страны, заключила глава ЕК.

Ранее о готовности ЕС оказать Армении необходимую финансовую помощь заявил посол ЕС Василис Марагос. Меры поддержки будут выработаны по итогам встречи с местными экспортерами. Соответствующие предложения дипломат направит на рассмотрение фон дер Ляйен.

Масштабные ограничения России в отношении ряда видов армянской продукции были введены на фоне охлаждения отношений двух стран из-за изменения внешнеполитического курса Армении, сделавшей акцент на евроинтеграцию. Под временный запрет попали минеральная вода «Джермук», косточковые плоды, виноград, вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины.

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