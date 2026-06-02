Россия ограничила ввоз еще нескольких видов продовольствия из Армении

В России запретили ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении

Россельхознадзор временно запретил ввоз в Россию еще нескольких видов продовольствия из Армении. О дополнительных ограничениях сообщается на сайте ведомства.

На сей раз под запрет попали семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты из Армении. Речь идет как о произведенной на территории постсоветской республики продукции, так и о ее транзите через территорию страны.

В ведомстве объяснили свое решение «отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции странами Евразийского экономического союза». Мера будет действовать «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров». Ориентировочные сроки возобновления отгрузок в пресс-релизе не указываются.

Ранее ведомство ввело временные ограничения в отношении поставок минеральной воды «Джермук», косточковых плодов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов. Со 2 июня Армению также обязали приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Россию.