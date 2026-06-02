Акула откусила ногу 19-летней девушке

В Бразилии акула напала на 19-летнюю девушку и откусила ей правую ногу

В Бразилии тигровая акула откусила девушке ногу. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел на пляже Боа-Виажем в понедельник, 1 июня. Хищница напала на 19-летнюю Марселу Виторию де Лиму Сантос и откусила ей правую ногу. Из воды пострадавшую вытащил ее двоюродный брат.

На берегу девушке попытались помочь отдыхающие. Оказавшийся поблизости врач, который был не на дежурстве, наложил жгут и остановил кровотечение.

После этого девушку доставили в больницу. Там ей ампутировали ногу. Она потеряла много крови.

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

Ранее сообщалось, что в Австралии у побережья штата Квинсленд акула растерзала 39-летнего мужчину, который занимался подводной охотой у рифа Кеннеди-Шоал.