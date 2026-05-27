Акула растерзала приехавшего на подводную охоту мужчину

В Австралии акула растерзала мужчину, который занимался подводной охотой

В Австралии у побережья штата Квинсленд акула насмерть растерзала 39-летнего мужчину, который занимался подводной охотой у рифа Кеннеди-Шоал. Об этом сообщает BBC News.

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 24 мая, незадолго до полудня по местному времени в районе Кассауэри-Кост между городами Кэрнс и Таунсвилл. Полиция Квинсленда сообщила, что мужчина находился в компании еще трех человек на частном судне.

По словам инспектора Элейн Бернс, он занимался подводной охотой на рифе, когда на него напала акула. Смерть наступила от критической травмы головы. Пострадавшего достали из воды его товарищи, которые стали свидетелями нападения. Мужчину объявили мертвым, когда лодка достигла берега. Личность жертвы пока не раскрывается.

Это второй смертельный случай нападения акулы в австралийских прибрежных водах за последние две недели. Неделей ранее у побережья Перта, на рифе Хорсшу жертвой белой акулы стал 38-летний Стивен Маттабони. Она растерзала его на глазах друзей.