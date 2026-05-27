06:00, 27 мая 2026

Раскрыт неочевидный секрет быстрого интернета дома

BGR: Телевизоры и камеры наблюдения могут замедлять скорость домашнего интернета
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Многие устройства могут тормозить скорость домашнего интернета, если разместить их вблизи от роутера. Об этом сообщает издание BGR.

По словам авторов, многие гаджеты способны создавать помехи для роутера. Специалисты посоветовали устанавливать это оборудование далеко от интернет-маршрутизатора или подключать его через провод, и привели примеры. Устранение помех связи они назвали неочевидным секретом быстрого интернета дома.

В первую очередь журналисты рекомендовали ставить вдали от роутера камеры наблюдения и радионяни. Эти устройства обычно работают на той же частоте, что и оборудования для интернета — 2,4 гигагерц. В материале раскрывается оптимальное расстояние между роутером и девайсами, которые могут создавать помехи — от трех метров. Также влиять на скорость передачи данных может телевизор со смарт-функциями, поэтому его по возможности рекомендовали подключать через провод Ethernet.

Кроме того, авторы BGR посоветовали пользователям рассмотреть возможность замены старого роутера, который работает только на частоте 2,4 гигагерц. По их словам, нагрузку на оборудование можно снизить, если купить оборудование, которое поддерживает диапазоны 5 или 6 гигагерц.

В начале мая специалисты BGR рассказали, что резкое падение скорости и ошибки при подключении к сети могут свидетельствовать о скорой смерти роутера.

