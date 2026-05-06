Наука и техника
20:52, 6 мая 2026Наука и техника

Перечислены признаки скорой смерти роутера

BGR: Медленный интернет назвали признаком скорой поломки роутера
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: BritCats Studio / Shutterstock / Fotodom

Резкое падение скорости и ошибки при подключении к сети могут свидетельствовать о скорой смерти роутера. Об этом сообщает издание BGR.

По словам авторов, роутеры обычно служат много лет, однако даже такие надежные устройства могут преждевременно выйти из строя. Одним из признаков скорой поломки специалисты назвали проблемы с дальностью сигнала. Скорее всего, в этом случае возникают проблемы с питанием, и антенны роутера перестают стабильно получать необходимую энергию.

В числе факторов, которые указывают на необходимость замены оборудования, авторы назвали резко упавшую скорость интернета. На это могут указывать неожиданные задержки, частая буферизация или незначительные подтормаживания во время трансляции видео. Также обычно роутеры, срок жизни которых подходит к концу, перестают корректно работать при большом количестве одновременно подключенных устройств.

Как рассказали журналисты, иногда на роутер нельзя установить новую версию прошивки. Формально девайс продолжает работать, но его производитель уже прекратил поддержку и не выпускает для устройства обновления. В этом случае специалисты также посоветовали поменять девайс.

Ранее специалисты MakeUseOf рекомендовали пользователям телевизоров научиться чистить кэш-память устройств, потому что это поможет ускорить их работу.

