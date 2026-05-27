ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю и Таганрогу. Повреждена городская инфраструктура, есть раненые

В ночь на среду, 27 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о масштабных разрушениях в городе.

В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow Михаил Развожаев губернатор Севастополя

По его словам, всего за минувшую ночь над городом сбили более 20 украинских дронов. Повреждения получило здание Южного управления Центрального банка, а также административное здание и несколько многоквартирных домов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Последствия удара по Центральному банку Севастополя попали на видео

В результате атаки в здании Южного управления Центрального банка начался пожар. Уточняется, что повреждения получили крыша и окна. Последствия ночного удара попали на видео.

Также обломки повредили соседнюю многоэтажку и припаркованные рядом автомобили.

Атаке ВСУ подвергся еще один российский город

Утром стало известно об отражении воздушной атаки в Ростовской области. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, ВСУ пытались нанести удар по Таганрогу при помощи ракеты.

Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожена ракета в городе Таганрог. К сожалению, не обошлось без последствий на земле Юрий Слюсарь губернатор Ростовской области

Из-за падения обломков ракеты загорелись автомобили на одной из городских улиц, сообщил губернатор.

Также в результате атаки пострадали две местные жительницы. По словам Слюсаря, пострадавшие доставлены в больницу, одна из женщин в тяжелом состоянии.

«Выражаю огромное сочувствие пострадавшим. Окажем всю необходимую помощь. Сейчас врачи делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья», — написал глава региона.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова также сообщила о работе в городе служб экстренного реагирования и призвала местных жителей не поддаваться панике. По ее словам, последствия на земле уточняются, и в ближайшее время комиссия приступит к обследованию полученных повреждений.

«Ракетная опасность снята. Перекрытия дорог в городе нет. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме», — написала Камбулова.

В Минобороны России сообщили, что под удар ВСУ минувшей ночью также попали Крым, Краснодарский край, Волгоградская, Воронежская, Орловская и Тульская области. Всего сбито 140 украинских беспилотников.