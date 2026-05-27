10:28, 27 мая 2026

Марину Хлебникову застали в очереди в тубдиспансер

Евгений Шульгин
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певицу Марину Хлебникову застали в очереди в противотуберкулезный диспансер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы выразили беспокойство за состояние артистки. Она сама, впрочем, отметила, что поводов для переживаний о ее здоровье нет.

«Все хорошо, не переживайте», — заявила Хлебникова. По ее словам, она проходит полную проверку здоровья перед возвращением на сцену. В планах 60-летней певицы большой тур и новый альбом.

В мае 2024 года у Хлебниковой, наиболее известной по песне «Чашка кофию», диагностировали нарушение речи. Она также получила статус инвалида третьей группы из-за хрупкости костей.

