11:25, 27 мая 2026Россия

Стало известно о пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по Севастополю

Майя Назарова

Фото: Michel Euler / AP

Два человека пострадали в Севастополе при ударе ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Как стало известно, речь идет о пожилом мужчине и женщине. Губернатор Севастополя уточнил, что у женщины выявили травму глаза, у мужчины — перелом и закрытую черепно-мозговую травму. Развожаев пояснил, что пострадавшие находились на улице Гоголя.

По его сведениям, одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка. Там находились четыре человека, они не пострадали — окна были оклеены бронепленкой.

«Серьезно пострадал соседний дом на улице Ластовая площадь 7. Договорились, что УК приведет в порядок фасад и окна. Для фиксации повреждений внутри квартир людям надо обращаться в муниципальную комиссию», — написал Развожаев.

Об ударе по Севастополю сообщили 27 мая. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что Storm Shadow по Севастополю могли запускаться с F-16 и Су-24.

