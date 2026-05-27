В Москве начался сезон шаровых молний

Ученый Бычков: В Московском регионе начался сезон шаровых молний

В столичном регионе начался сезон шаровых молний. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил ведущий научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков.

Лучшим временем для наблюдения этого атмосферного явления является период летних гроз. Своего пика сезон, как правило, достигает в июле. В целом появление шаровой молнии ученый не считает редким событием: ежегодно на территории европейской части России можно увидеть порядка десяти шаровых молний. И чем чаще возникают грозы, тем чаще наблюдаются и шаровые молнии.

Шаровая молния может проникнуть в дом через дымоход, открытые окна, щели и даже через стекло, не пробивая его. Защиту обеспечит стеклопакет: молния может пробить только наружное стекло, но через второе не пройдет. Но гарантий никто не дает — бывали случаи, что шаровая молния повреждала и оба стекла сразу.

Заметив шаровую молнию, следует остановиться: не надо ни убегать, ни идти ей навстречу. При движении человек создает вокруг себя течение воздуха, которой может увлечь за собой и шаровую молнию. Столкновение с шаровой молнией не всегда заканчивается летальным исходом, но зачастую оборачивается ранениями и ожогами. За последние десять лет фиксировалось лишь десять летальных случаев, отметил Бычков.

Ранее сразу в двух российских домах заметили шаровую молнию. Атмосферное явление наблюдали в Архангельской области: там молния повредила обшивку и внутреннюю часть стены, никто из жильцов не пострадал. В Республике Коми встреча с шаровой молнией обернулась пожаром площадью 30 квадратных метров. Дом частично сгорел, хозяева остались невредимы.