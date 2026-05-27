В МИД России высказались о предложении Путина Ирану

Предложение России вывезти высокообогащенный уран Ирана остается «на столе» в рамках возможного соглашения об урегулировании конфликта между США и Исламской Республикой, но Москва никому его не навязывает. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Я подчеркиваю, что наше предложение, о котором неоднократно говорил президент России [Владимир Путин], вывести материал в Россию (...) остается "на столе" в полной мере, и мы его не отзываем. Но мы никому ничего и не навязываем. Мы просто считаем нашу идею весьма разумной», — подчеркнул дипломат.

Рябков пояснил, что предложение российской стороны проистекает из опыта, полученного в ходе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

15 мая глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов обсуждать предложение Путина о вывозе обогащенного урана на территорию России, но позже.

9 марта Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором российский лидер поделился своими соображениями по урегулированию конфликта вокруг Ирана.

Вскоре портал Axios сообщил, что в ходе беседы было сделано предложение о вывозе 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию, которое, по информации источников, глава Белого дома отклонил.