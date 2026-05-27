Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:20, 27 мая 2026Мир

В МИД России высказались о предложении Путина Ирану

Рябков: Предложение России вывезти высокообогащенный уран Ирана остается
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Предложение России вывезти высокообогащенный уран Ирана остается «на столе» в рамках возможного соглашения об урегулировании конфликта между США и Исламской Республикой, но Москва никому его не навязывает. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Я подчеркиваю, что наше предложение, о котором неоднократно говорил президент России [Владимир Путин], вывести материал в Россию (...) остается "на столе" в полной мере, и мы его не отзываем. Но мы никому ничего и не навязываем. Мы просто считаем нашу идею весьма разумной», — подчеркнул дипломат.

Рябков пояснил, что предложение российской стороны проистекает из опыта, полученного в ходе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

15 мая глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов обсуждать предложение Путина о вывозе обогащенного урана на территорию России, но позже.

9 марта Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором российский лидер поделился своими соображениями по урегулированию конфликта вокруг Ирана.

Вскоре портал Axios сообщил, что в ходе беседы было сделано предложение о вывозе 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию, которое, по информации источников, глава Белого дома отклонил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель раскрыла срок завершения конфликта на Украине

    Прохожая стала моделью российского бренда и покорила зрителей

    Российский подросток организовал передвижную нарколабораторию

    Директор Хлебниковой высказался о посещении артисткой тубдиспансера

    В Подмосковье вернулась зима

    Появились подробности о смерти российского школьника в день последнего звонка

    В России призвали к удару по консульству Британии в Киеве после атаки на Севастополь

    В России оценили идею ограничить въезд в страну из-за вспышки Эболы

    Названы три разрушающие кишечник повседневные привычки

    Подросток пытался затащить акулу в лодку и стал ее жертвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok