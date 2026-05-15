Иран ответил на предложение Путина

13:47, 15 мая 2026Мир

МИД: Иран готов обсуждать предложение РФ о вывозе обогащенного урана, но позже
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран готов обсуждать предложение президента РФ Владимира Путина о вывозе обогащенного урана на территорию России, но позже. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, передает ТАСС.

«Я встречался с президентом Владимиром Путиным, и мы обсуждали в том числе вопрос. (...) Обсуждения этой темы с российской стороной будут позже, не сейчас», — отметил дипломат.

9 марта Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер высказал американскому коллеге соображения по урегулированию конфликта вокруг Ирана, в том числе по итогам своих бесед с главами стран Персидского залива.

Вскоре портал Axios сообщил, что в ходе беседы было озвучено предложение о вывозе 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию, которое, по информации источников, глава Белого дома отклонил.

