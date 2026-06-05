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04:03, 5 июня 2026Бывший СССР

На Украине пригрозили Лукашенко ударить по Белоруссии

Советник офиса Зеленского Подоляк пригрозил Лукашенко ударить по Белоруссии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сделал резкие заявления в адрес Белоруссии, утверждая, что Украина располагает возможностями для нанесения ударов по ключевым объектам на территории республики. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Понимая расстояния внутри Белоруссии, уж точно, поверьте, что простреливается вся территория. И в случае необходимости будут уничтожены ключевые объекты», — отметил он.

Подоляк также обратился с предупреждением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявив, что при принятии решений следует учитывать возможные последствия, в том числе персонального характера.

Ранее Подоляк заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует молчать, чтобы «дожить до пенсии».

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