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13:04, 4 июня 2026Бывший СССР

В Киеве пригрозили Лукашенко

Подоляк: Лукашенко надо молчать, чтобы «дожить до пенсии»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

В Киеве выступили с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующее заявление сделал советник офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии, я знаю, обеспечить транзит власти, династию построить (я все это с сарказмом говорю), но тем не менее ему было бы желательно сегодня просто молчать», — сообщил Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение в Киевской и Черниговской областях. Он также пригрозил Минску превентивным ударом.

После этого Лукашенко ответил Зеленскому. Он предупредил украинского лидера об очень серьезной цели недалеко от границы с Украиной.

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