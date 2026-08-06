Названо лучшее сочетание для защиты сердца и сосудов

Nutrients: Средиземноморская диета и физическая активность улучшают состояние сердца

Средиземноморская диета в сочетании с регулярной физической активностью помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и обмен веществ. К такому выводу пришли авторы обзора исследований, опубликованного в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали результаты клинических и наблюдательных исследований, опубликованных с 2016-го по 2026 год. В большинстве работ сочетание средиземноморского рациона и физических нагрузок было связано со снижением массы тела, нормализацией артериального давления, улучшением уровня сахара в крови и показателей холестерина. В одном из исследований участники, которые одновременно придерживались здорового питания и оставались физически активными, реже начинали принимать препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам авторов, средиземноморская диета и упражнения воздействуют на многие общие механизмы. Рацион, богатый овощами, фруктами, бобовыми, цельнозерновыми продуктами, орехами и оливковым маслом, помогает уменьшать воспаление и окислительный стресс, а физическая активность повышает чувствительность к инсулину, улучшает состояние сосудов и способствует снижению висцерального жира.

При этом исследователи отмечают, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы утверждать, что совместное применение диеты и тренировок дает значительно больший эффект, чем каждый из этих методов по отдельности.

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